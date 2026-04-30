Pierre-André Imbert nommé secrétaire général de l’Élysée

Pierre-André Imbert, actuellement ambassadeur de France en Australie, a été nommé secrétaire général de l’Élysée selon un décret publié mercredi 29 avril au Journal officiel. Il prendra ses fonctions lundi et succède à Emmanuel Moulin, en poste depuis plusieurs années et considéré comme un proche d’Emmanuel Macron. Ce mouvement intervient alors qu’Emmanuel Moulin apparaît comme le favori pour prendre la tête de la Banque de France après le départ prévu de François Villeroy de Galhau en juin prochain.

Un retour après trois ans en Australie

Âgé de 56 ans, Pierre-André Imbert n’est pas un inconnu à l’Élysée puisqu’il a occupé le poste de secrétaire général adjoint de la présidence de la République entre octobre 2020 et décembre 2023. Haut fonctionnaire issu de l’inspection générale des finances, il a également connu un engagement politique dans sa jeunesse en rejoignant le Mouvement des jeunes socialistes après avoir participé aux manifestations contre la loi Devaquet en 1986. Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il avait quitté l’Élysée fin 2023 pour rejoindre le poste d’ambassadeur en Australie.

Ce retour au palais présidentiel intervient dans un contexte de recomposition des équipes autour du chef de l’État. Le secrétaire général de l’Élysée occupe une position stratégique au cœur de l’appareil d’État, coordonnant l’ensemble des services de la présidence et assurant le lien entre l’exécutif et les administrations. La nomination de Pierre-André Imbert confirme la volonté d’Emmanuel Macron de s’appuyer sur un profil expérimenté, déjà rodé aux arcanes du pouvoir et connaissant parfaitement le fonctionnement de l’institution.