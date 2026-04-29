Jordan Bardella annonce qu’il retirera le drapeau européen de l’Élysée s’il est élu

Le président du Rassemblement national affirme qu’il enlèverait le drapeau de l’UE du perron du palais présidentiel en cas de victoire en 2027.

Jordan Bardella a fait savoir qu’en cas d’élection à la présidence de la République en 2027, il retirerait le drapeau européen du perron de l’Élysée. Une annonce qui s’inscrit dans la ligne eurosceptique portée par le Rassemblement national depuis plusieurs années et qui vise à marquer une rupture symbolique forte avec la politique européenne menée jusqu’ici.

Une dimension symbolique assumée

Pour justifier cette position, le président du RN invoque la dimension historique et symbolique du palais présidentiel. Selon lui, l’Élysée représente avant tout la maison du peuple français et doit refléter cette identité nationale. Cette déclaration intervient alors que le parti tente de se positionner comme une alternative crédible pour la prochaine échéance présidentielle.

Un geste qui divise sur l’avenir européen

Cette annonce devrait alimenter les débats sur la place de la France dans l’Union européenne et raviver les clivages politiques autour de la question européenne. Le drapeau européen flotte aux côtés du drapeau tricolore sur le perron de l’Élysée depuis plusieurs décennies, symbolisant l’ancrage de la France dans la construction européenne. Son éventuel retrait constituerait un geste politique majeur.