Statuettes à 125.000 euros : Dominique de Villepin rattrapé par une affaire de cadeaux reçus lorsqu’il était ministre

Dominique de Villepin est mis en cause pour avoir reçu deux statuettes de Napoléon lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères. La valeur totale de ces cadeaux serait estimée à 125 000 euros. L’ancien Premier ministre reconnaît avoir reçu les objets, mais affirme ne pas avoir connu leur origine exacte.

Deux statuettes reçues lorsqu’il était ministre

Dominique de Villepin est au centre d’une polémique liée à deux statuettes de Napoléon qu’il aurait reçues au début des années 2000, alors qu’il occupait le poste de ministre des Affaires étrangères. Ces objets auraient été remis par l’intermédiaire de Robert Bourgi, avocat et figure connue des réseaux franco-africains. Leur valeur totale est estimée à 125 000 euros.

Une première statuette estimée à 75 000 euros

La première statuette aurait été achetée pour 75 000 euros. Elle aurait été financée par Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso. L’objet aurait ensuite été transmis à Dominique de Villepin par l’intermédiaire de Robert Bourgi. C’est ce circuit qui soulève aujourd’hui des questions sur la nature du cadeau et sur les conditions dans lesquelles il a été accepté.

Une seconde statuette à 50 000 euros

Une deuxième statuette, également représentant Napoléon, aurait été estimée à 50 000 euros. Elle aurait été financée par l’homme d’affaires italien Gian Angelo Perrucci. Comme pour la première, Dominique de Villepin affirme qu’il ne connaissait pas l’identité réelle de la personne ayant payé l’objet.

La Défense de Dominique de Villepin

Dominique de Villepin ne conteste pas avoir reçu les deux statuettes. Il reconnaît leur existence, mais affirme avoir pensé qu’elles provenaient de Robert Bourgi lui-même. L’ancien Premier ministre assure qu’il n’aurait pas accepté ces cadeaux s’il avait su qu’ils avaient été financés par d’autres personnes. Il s’est également dit prêt à les restituer. Sa défense repose donc sur une distinction précise : il reconnaît avoir reçu les objets, mais conteste avoir eu connaissance de leur provenance réelle.

Le rôle central de Robert Bourgi

Robert Bourgi occupe une place importante dans cette affaire. Il aurait servi d’intermédiaire dans la remise des statuettes. Son nom est régulièrement associé à des dossiers mêlant politique française, relations africaines et réseaux d’influence. Dans ce dossier, son témoignage est déterminant, car il permet de retracer le parcours supposé des objets jusqu’à Dominique de Villepin.

Une question de déontologie publique

L’affaire pose une question principale : un ministre peut-il conserver des cadeaux reçus pendant l’exercice de ses fonctions ? Dans la pratique, les cadeaux remis à un membre du gouvernement dans un cadre officiel sont généralement considérés comme liés à la fonction, et non à la personne. Ils peuvent donc avoir vocation à être déclarés, enregistrés ou remis à l’État, notamment lorsqu’ils ont une valeur importante. La valeur élevée des statuettes rend cette question particulièrement sensible.

Embarrassé, de Villepin prêt à rendre les cadeaux

Ce scandale éclate alors que Dominique de Villepin revient davantage dans le débat public. L’ancien Premier ministre multiplie les prises de parole et son nom circule dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027. Même sans candidature officiellement déclarée, cette polémique peut fragiliser son image, notamment sur les questions d’exemplarité et de probité publique.

Dominique de Villepin affirme être prêt à les rendre. Cette restitution pourrait permettre de réduire la portée politique de l’affaire, sans pour autant éteindre toutes les questions soulevées par ces cadeaux reçus lorsqu’il était ministre.