La France presse ses ressortissants de quitter le Mali « dès que possible »

Cette fois, le message est limpide: Paris appelle les Français encore au Mali à quitter temporairement le pays « dès que possible ». La consigne figure dans une mise à jour des Conseils aux voyageurs publiée mercredi par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, sur fond de dégradation sécuritaire après des attaques survenues le samedi 25 avril dans plusieurs localités, dont Bamako. Le Quai d’Orsay le martèle, il reste « formellement déconseillé de se rendre au Mali, quel que soit le motif ».

Une sécurité « volatile », des vols qui se raréfient

Dans le détail, l’administration française demande aux ressortissants présents de préparer un départ par les vols commerciaux « encore disponibles » et de limiter strictement leurs déplacements. La note insiste sur un point qui, pour le lecteur, sonne comme une alarme à peine voilée: « la situation sécuritaire demeure extrêmement volatile ». Sur place, les recommandations sont celles d’un pays qui se replie sur lui-même, rester à domicile, maintenir un contact régulier avec ses proches, éviter tout mouvement inutile, comme si chaque trajet ordinaire pouvait devenir un pari.

Samedi 25 avril, ces attaques ont fait au moins 23 morts, civils et militaires, selon un bilan transmis à l’AFP par une source hospitalière. Mardi, le chef de la junte, Assimi Goïta, a pris la parole à la télévision publique ORTM, évoquant une situation « maîtrisée » tout en reconnaissant la gravité du moment et en appelant à ne pas céder à la « division ». Entre l’injonction au calme côté autorités maliennes et l’appel au départ côté français, une même réalité s’impose: l’instabilité continue de dicter l’agenda et elle risque de peser longtemps sur les déplacements, la présence étrangère et les relations déjà tendues avec les partenaires occidentaux.