L’Ukraine demande à Israël de saisir un navire soupçonné de transporter du grain « volé »

L’Ukraine a officiellement demandé à Israël de saisir un navire qu’elle accuse de transporter des céréales issues de territoires ukrainiens occupés par la Russie, accentuant les tensions diplomatiques entre les deux pays.

Selon le procureur général ukrainien, Ruslan Kravchenko, Kiev a soumis une demande formelle de saisie concernant un cargo soupçonné de transporter du grain provenant de zones sous contrôle russe, notamment dans la région de Louhansk.

Les autorités ukrainiennes affirment que ces céréales ont été « volées » dans les territoires occupés, une accusation récurrente depuis le début du conflit. Elles disent avoir alerté Israël à plusieurs reprises par voie diplomatique afin qu’il prenne des mesures contre le navire.

De son côté, Israël rejette ces accusations et critique la manière dont Kiev a rendu l’affaire publique, évoquant une « diplomatie sur Twitter ». Le responsable du navire nie également transporter des marchandises provenant de zones occupées.

Ce différend s’inscrit dans un contexte plus large de tensions liées à l’exportation de céréales ukrainiennes depuis les zones sous contrôle russe, un enjeu crucial pour l’économie ukrainienne et pour les marchés alimentaires mondiaux.

L’affaire pourrait avoir des répercussions sur les relations entre Kiev et Israël, déjà fragilisées par des désaccords sur la gestion du conflit et ses conséquences économiques.