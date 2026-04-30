Italie : 337 antiquités pillées restituées par les États-Unis

Les États-Unis ont restitué à l’Italie 337 antiquités pillées, dans l’une des opérations de rapatriement de biens culturels les plus importantes de ces dernières années, ont annoncé les autorités italiennes mercredi.

Les objets récupérés comprennent un large ensemble de pièces issues de différentes civilisations antiques, notamment romaine, grecque, étrusque et égyptienne. Ils ont été présentés au siège du Commandement des Carabiniers pour la protection du patrimoine culturel à Rome, chargé de la lutte contre le trafic d’œuvres d’art.

Cette restitution est le résultat d’enquêtes menées en coopération entre les autorités italiennes et américaines, en particulier le bureau du procureur du district de Manhattan à New York, qui a joué un rôle central dans la localisation et la récupération de nombreux objets.

L’Italie mène depuis plusieurs décennies une campagne active contre le trafic d’antiquités pillées, un marché international alimenté par des fouilles illégales et des réseaux de contrebande. Les autorités estiment que cette collaboration renforcée avec les États-Unis, appuyée par des bases de données numériques et des outils de traçabilité, a permis le rapatriement de milliers d’objets au fil des ans.

Ce dernier retour illustre l’intensification des efforts internationaux pour protéger le patrimoine culturel et lutter contre le commerce illégal d’œuvres anciennes, souvent revendues sur le marché de l’art mondial.