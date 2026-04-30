L’UE et le Mercosur lancent un accord commercial malgré les tensions politiques

L’Union européenne et le bloc sud-américain du Mercosur vont mettre en œuvre un accord de libre-échange à partir du 1er mai, dans un contexte de fortes tensions commerciales mondiales et de rivalités économiques accrues.

Cet accord, longtemps négocié et controversé, est appliqué de manière provisoire malgré l’opposition d’une partie du Parlement européen, qui a engagé des démarches juridiques pour en contester certains aspects devant la Cour de justice de l’Union européenne.

L’objectif affiché par ses partisans est de renforcer les exportations européennes et de diversifier les partenariats commerciaux, notamment face aux effets des droits de douane américains et à la concurrence croissante de la Chine. Plusieurs États membres, dont l’Allemagne et l’Espagne, soutiennent l’accord en estimant qu’il peut aider à réduire certaines dépendances stratégiques, notamment sur les matières premières critiques.

Mais le texte reste très contesté. La France et d’autres pays s’inquiètent d’un impact négatif sur l’agriculture européenne, notamment via l’augmentation des importations de viande bovine et de sucre à bas coût. Des ONG environnementales alertent également sur les risques de déforestation liés à l’intensification des échanges agricoles avec l’Amérique du Sud.

Selon plusieurs économistes, les gains attendus de cet accord pourraient rester limités et ne compenseraient pas entièrement les pertes liées aux tensions commerciales avec les États-Unis. L’application provisoire permet néanmoins à la Commission européenne de lancer rapidement le dispositif, en attendant une validation judiciaire et politique complète qui pourrait prendre plusieurs années.