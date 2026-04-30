Les États-Unis inculpent le gouverneur de Sinaloa pour liens présumés avec un cartel

Les autorités américaines ont inculpé le gouverneur de l’État mexicain de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pour des liens présumés avec un cartel de la drogue, marquant une escalade notable dans la lutte contre le narcotrafic.

Selon le Département de la Justice des États-Unis, Rocha aurait apporté son aide à une organisation criminelle en échange d’un soutien politique. Cette inculpation vise un responsable politique en exercice, une démarche rare qui souligne la volonté de Washington d’intensifier la pression sur les réseaux de drogue opérant au Mexique.

Le gouverneur a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant d’infondées.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et le Mexique concernant la lutte contre les cartels, notamment dans des régions comme Culiacán, considérée comme un bastion du crime organisé.

Cette inculpation pourrait avoir des répercussions diplomatiques importantes, tout en ouvrant un nouveau front dans la coopération parfois délicate entre les deux pays en matière de sécurité.

Elle met également en lumière les soupçons de collusion entre certains responsables politiques et les cartels, un problème de longue date au Mexique, qui complique les efforts pour endiguer la violence liée au narcotrafic.