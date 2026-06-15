Accord entre Washington et Téhéran : le pari de Netanyahu menacé par un bras de fer avec Trump

L’annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre ouvre une nouvelle phase de tensions diplomatiques, cette fois entre Washington et Jérusalem. Selon plusieurs sources, ce compromis ne répondrait pas aux principaux objectifs poursuivis par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, faisant craindre un nouvel affrontement politique avec le président américain Donald Trump.

Depuis le début du conflit, Benjamin Netanyahu misait sur une coopération étroite avec Washington pour affaiblir durablement le pouvoir iranien. Le dirigeant israélien espérait que cette stratégie permettrait non seulement de remodeler l’équilibre des forces au Moyen-Orient, mais également de renforcer sa position politique à l’approche d’échéances électorales importantes dans son pays.

L’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran semble toutefois s’éloigner de cette vision. D’après les informations disponibles, le texte ne satisferait pas plusieurs des objectifs stratégiques défendus par Israël. Il pourrait notamment imposer des limites aux opérations militaires israéliennes au Liban, un point particulièrement sensible pour le gouvernement de Netanyahu.

Les divergences entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu sur la gestion du conflit au Liban ne sont pas nouvelles. Les deux dirigeants se sont déjà opposés à plusieurs reprises sur la manière de conduire les opérations et sur les objectifs à atteindre dans la région. Le nouvel accord risque donc d’accentuer ces désaccords au moment où les États-Unis cherchent à stabiliser la situation.

Malgré les termes du compromis, Israël a indiqué qu’il ne se considérait pas lié par les dispositions de l’accord. Cette position laisse entendre que le gouvernement israélien pourrait continuer à défendre ses propres intérêts sécuritaires, même si ceux-ci diffèrent de la stratégie désormais privilégiée par Washington.

L’évolution de cette relation entre les deux alliés sera suivie de près dans les prochaines semaines. Alors que les États-Unis et l’Iran semblent s’orienter vers une désescalade, la réaction d’Israël pourrait avoir des conséquences importantes sur l’application de l’accord et sur l’avenir de l’équilibre régional au Moyen-Orient.