Un Ukrainien reconnu coupable d’incendies criminels visant des biens liés à Keir Starmer à Londres

Un Ukrainien a été reconnu coupable au Royaume-Uni d’avoir participé à une série d’incendies criminels visant des propriétés liées au Premier ministre britannique Keir Starmer, survenus en mai de l’année dernière. Ces attaques, qui ont touché plusieurs biens en l’espace de quelques jours, avaient suscité une forte inquiétude autour de la sécurité du chef du gouvernement britannique.

Selon les éléments présentés au tribunal de l’Old Bailey à Londres, les incendies ont été déclenchés pendant une période de cinq jours. Ils ont notamment visé une maison située dans le nord de Londres liée à Keir Starmer, ainsi qu’une autre propriété voisine dans laquelle il avait vécu auparavant.

Un troisième incident concernait un véhicule Toyota ayant également appartenu au Premier ministre. Ces actes ont conduit à une mobilisation policière importante, les autorités cherchant à déterminer l’origine et les motivations de ces attaques coordonnées.

Le principal accusé, Roman Lavrynovych, âgé de 22 ans, a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’incendie criminel ayant mis des vies en danger. Il a en revanche été acquitté de deux autres chefs d’incendie criminel avec intention de mettre des vies en danger.

Deux autres hommes étaient également jugés dans cette affaire. Lavrynovych et Stanislav Carpiuc, un ressortissant roumain de 27 ans né en Ukraine, ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre un incendie criminel. En revanche, Petro Pochynok, un Ukrainien de 35 ans, a été acquitté de ce même chef d’accusation.

Cette affaire met en lumière des faits graves visant directement des biens associés à une figure politique de premier plan au Royaume-Uni. Les motivations précises de ces actes ainsi que le rôle exact de la personne désignée sous le nom d’« EL Money » restent au cœur de l’enquête et des procédures judiciaires en cours.