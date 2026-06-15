SCPI : comment profiter des parts sponsors lors d’une création de fonds

Les parts sponsors constituent un mécanisme avantageux pour les investisseurs qui entrent au capital d’une société civile de placement immobilier dès sa création. Proposées uniquement pendant les premières phases de commercialisation, elles permettent de devenir associé dans des conditions privilégiées, notamment grâce à une décote immédiate sur le prix de souscription. Ce tarif de lancement réduit représente un levier d’attractivité pour attirer les premiers capitaux nécessaires au démarrage du fonds.

Une décote à la souscription

L’avantage principal réside dans cette réduction de prix par rapport à la valeur nominale des parts, une contrepartie directe du risque pris en investissant dans un véhicule encore vierge de tout actif immobilier. Les souscripteurs bénéficient ainsi d’un point d’entrée financier plus bas, ce qui améliore mécaniquement le rendement potentiel de leur placement. Cette formule séduit particulièrement les investisseurs capables d’immobiliser leur épargne sur le long terme.

Trois ans de détention minimum

Un engagement minimal de trois ans s’impose toutefois pour conserver les bénéfices liés aux parts sponsors. Cette durée de blocage garantit la stabilité du capital durant la phase de constitution du patrimoine immobilier de la SCPI. Les gérants disposent ainsi d’une visibilité suffisante pour déployer leur stratégie d’acquisition et construire progressivement le portefeuille qui générera les revenus locatifs futurs.