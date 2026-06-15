Face à la menace russe, l’Europe se tourne massivement vers les boucliers antimissiles israéliens

La demande européenne pour les systèmes de défense aérienne israéliens connaît une forte progression, portée par les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et à la perception d’une menace accrue venant de la Russie. Israël s’attend désormais à conclure de nouveaux contrats avec plusieurs pays européens dans les prochaines semaines, selon un haut responsable du ministère de la Défense.

Moshe Patel, directeur de l’Organisation israélienne de défense antimissile, a indiqué que l’intérêt de l’Europe occidentale pour les technologies israéliennes était particulièrement élevé. Sans révéler les pays concernés, il a affirmé que plusieurs discussions étaient en cours et qu’au moins un contrat devrait être signé très prochainement.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de réarmement accéléré en Europe. De nombreux États cherchent à renforcer leurs capacités de défense face aux risques de conflits impliquant des missiles balistiques ou des attaques à courte portée. Moscou rejette toutefois les accusations selon lesquelles elle représenterait une menace pour ses voisins européens.

Israël a déjà enregistré plusieurs succès à l’exportation. L’Allemagne a acquis le système Arrow, conçu pour intercepter des missiles balistiques de moyenne portée. Développé par Israel Aerospace Industries en coopération avec l’Agence américaine de défense antimissile, ce système est destiné à contrer des menaces comparables à certains missiles russes modernes.

La Finlande, de son côté, a choisi la « Fronde de David », un système capable d’intercepter des missiles balistiques lancés à des distances comprises entre 100 et 200 kilomètres. Selon les responsables israéliens, ces équipements répondent aux préoccupations croissantes des pays européens concernant leur sécurité.

Moshe Patel a également souligné l’intérêt grandissant pour le célèbre système Dôme de fer, conçu pour neutraliser les menaces à courte portée. Il estime que cette technologie offre un avantage majeur aux pays partageant des frontières avec des adversaires potentiels, notamment pour la protection des villes et des infrastructures stratégiques.

Selon le responsable israélien, d’autres annonces pourraient intervenir d’ici la fin de l’année. Les négociations en cours porteraient sur des contrats d’une valeur importante, signe que plusieurs gouvernements européens accélèrent leurs décisions d’investissement dans la défense aérienne afin de renforcer leur capacité de dissuasion face aux menaces régionales.