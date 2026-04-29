Entrevue Politique

Le RN installe son nouveau siège et QG de campagne dans le 16e arrondissement

29 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le parti de Marine Le Pen déménage rue Cortambert, à quelques rues de son ancien QG parisien.

Le RN installe son nouveau siège et QG de campagne dans le 16e arrondissement
Le RN installe son nouveau siège et QG de campagne dans le 16e arrondissement

Le Rassemblement National a choisi son nouveau point d’ancrage parisien. Le parti dirigé par Jordan Bardella s’installe rue Cortambert, dans le 16e arrondissement de Paris. Ce lieu accueillera à la fois le siège permanent du mouvement et le quartier général de campagne pour les prochaines échéances électorales. Un déménagement qui s’inscrit dans la continuité géographique puisque l’adresse reste dans le sud-ouest de la capitale.

Un déménagement de quelques rues

L’ancien QG du RN se situait rue Michel-Ange, également dans le 16e arrondissement. La direction a donc opté pour un déplacement limité, à quelques rues seulement de l’ancienne implantation. Ce choix permet au parti de conserver ses repères dans un quartier qu’il occupe depuis plusieurs années. La nouvelle adresse offrira des locaux adaptés aux besoins logistiques d’une formation politique qui affiche des ambitions nationales croissantes.

Ce transfert intervient alors que le Rassemblement National poursuit sa stratégie de normalisation et de professionnalisation de son appareil. L’installation rue Cortambert doit permettre au parti de disposer d’infrastructures modernes pour coordonner ses actions politiques et préparer les campagnes à venir. Le maintien dans le 16e arrondissement confirme l’attachement du mouvement à ce secteur parisien.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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