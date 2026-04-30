Violence scolaire dans l’ouest : un adolescent poursuivi après une attaque contre un enseignant et un agent technique

Un élève de troisième âgé de 15 ans devra répondre devant la justice d’actes de violence commis dans un collège des Deux-Sèvres, où il a pris pour cible un enseignant ainsi qu’un agent technique. Les faits, survenus en début de semaine, ont conduit à l’ouverture de poursuites et à un placement sous contrôle judiciaire en attendant une audience fixée en juin.

Selon les éléments de l’enquête, l’incident trouve son origine dans un différend en classe. L’adolescent, récemment arrivé dans l’établissement, aurait mal accepté une remarque liée à un comportement perturbateur. Après plusieurs rappels à l’ordre, il avait été invité à quitter le cours pour se rendre à la vie scolaire, sans que cela n’apaise durablement la situation.

Un déchaînement soudain en pleine récréation

Profitant d’un moment de pause, le collégien est revenu dans la salle et s’en est pris physiquement à l’enseignant, lui portant des coups et endommageant ses vêtements. Un agent intervenu pour tenter de s’interposer a également été visé, une chaise étant projetée dans sa direction. La scène a pris fin après l’intervention de la conseillère principale d’éducation, qui a réussi à maîtriser le jeune.

Le parquet a retenu plusieurs qualifications, dont violences avec incapacité sur l’enseignant, menaces répétées et outrages. L’élève, sans antécédents judiciaires, a été temporairement écarté de l’établissement dans l’attente d’un conseil de discipline. Cette affaire intervient dans un contexte où les signalements d’incidents graves en milieu scolaire restent surveillés, malgré une légère baisse observée récemment au niveau national.