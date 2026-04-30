La Maison Blanche reste prudente face à la pression commerciale chinoise avant un sommet clé

La Maison Blanche adopte un silence remarqué alors que Chine intensifie sa pression commerciale à l’approche d’un sommet très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping.

Pékin a récemment introduit de nouvelles règles commerciales qui inquiètent les entreprises américaines. Selon des analystes, ces mesures pourraient compliquer les efforts des États-Unis visant à réduire leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement chinoises, notamment dans des secteurs stratégiques comme les minéraux critiques et les produits pharmaceutiques.

Ces réglementations permettraient notamment de sanctionner les entreprises étrangères cherchant à déplacer leur production hors de Chine — une stratégie encouragée par Washington ces dernières années.

Malgré ces développements, l’administration Trump s’est abstenue de toute réaction publique officielle. Ce silence est perçu par certains observateurs comme une volonté de ne pas compromettre les discussions à venir entre les deux puissances.

Le calendrier n’est pas anodin : ces annonces interviennent à quelques semaines d’un sommet prévu mi-mai, dans un contexte de trêve fragile dans la guerre commerciale entre les deux pays. Un responsable américain, s’exprimant anonymement, estime que Pékin pourrait tester la détermination de Washington à maintenir cette accalmie.

Depuis le début de leur confrontation commerciale, marquée par des hausses de droits de douane et des mesures de rétorsion, les relations économiques entre les États-Unis et la Chine restent tendues et instables.

Les décisions prises lors du sommet Trump-Xi pourraient donc s’avérer déterminantes pour l’avenir des échanges commerciaux mondiaux et pour l’équilibre des chaînes d’approvisionnement internationales.