Les États-Unis envisagent de réduire leur présence militaire en Allemagne

Les États-Unis étudient la possibilité de diminuer le nombre de leurs troupes stationnées en Allemagne, selon des déclarations du président américain Donald Trump. Une décision pourrait être prise dans les prochains mois, dans un contexte de tensions avec certains alliés européens.

Cette réflexion intervient alors que Washington reproche à plusieurs pays, dont l’Allemagne, de ne pas avoir contribué davantage aux opérations visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, dans le cadre du conflit au Moyen-Orient. Le président américain a notamment exprimé son mécontentement face au manque d’implication de certains partenaires de l’OTAN.

Des discussions ont récemment eu lieu entre responsables militaires américains et allemands, notamment autour de la stratégie de défense de Berlin, qui a été saluée par certains responsables du Pentagone. Malgré cela, l’éventualité d’un retrait partiel des forces américaines reste à l’étude.

Actuellement, un peu plus de 68 000 militaires américains sont déployés en permanence en Europe, dont environ 36 400 en Allemagne. Ce chiffre reste bien inférieur aux niveaux observés durant la guerre froide, où près de 250 000 soldats américains étaient stationnés sur le sol allemand.

Une réduction de cette présence pourrait avoir des conséquences stratégiques importantes pour l’équilibre sécuritaire en Europe, ainsi que pour les relations entre les États-Unis et leurs alliés.