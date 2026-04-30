Taïwan au cœur des tensions avant le sommet entre Trump et Xi

La question de Taïwan s’impose comme un enjeu central du prochain sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, révélant l’importance stratégique croissante de l’île dans les relations sino-américaines.

Pour Chine, Taïwan constitue un « intérêt fondamental » non négociable. Pékin considère l’île comme une partie de son territoire et n’exclut pas l’usage de la force pour parvenir à une réunification. À l’inverse, le gouvernement taïwanais rejette fermement ces revendications et défend son autonomie.

Lors de précédentes rencontres entre les deux dirigeants, la question taïwanaise avait été mise de côté. Mais cette fois, Xi Jinping entend la placer au premier plan des discussions, ce qui marque un changement notable dans la dynamique diplomatique.

Les États-Unis, principal soutien international de Taïwan, surveillent de près la situation. Washington fournit à l’île un appui politique et militaire, ce qui alimente régulièrement les tensions avec Pékin.

Pour les 23 millions d’habitants de Taïwan, ce sommet pourrait être déterminant, même s’ils n’y participent pas directement. Toute évolution dans la position américaine ou chinoise pourrait avoir des répercussions majeures sur la sécurité et le statut international de l’île.

Dans un contexte déjà marqué par des démonstrations de force militaire chinoise autour de Taïwan, l’issue des discussions entre Donald Trump et Xi Jinping sera scrutée de près par l’ensemble de la région et au-delà.