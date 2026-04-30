Prix de l’essence : le Brent s’envole à 125 dollars après les propos de Trump sur un blocus prolongé du détroit d’Ormuz

Le prix du Brent a fortement progressé ce matin, franchissant le seuil des 125 dollars le baril après les déclarations de Donald Trump sur la possibilité d’un blocus du détroit d’Ormuz pendant plusieurs mois. Le président américain a affirmé dans la nuit que cette pression pourrait être maintenue tant que l’Iran n’accepterait pas de revenir à la table des négociations, à la fois sur la circulation maritime dans cette zone stratégique et sur son programme nucléaire.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite habituellement une part strétégique des hydrocarbures consommés dans le monde, reste au centre des inquiétudes. Toute perturbation prolongée dans cette zone menace directement l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, ce qui alimente la nervosité des investisseurs et pousse les cours à la hausse.

Donald Trump durcit le ton face à l’Iran

Donald Trump a assuré que le blocus imposé à l’Iran pourrait durer encore plusieurs mois. Selon lui, cette stratégie vise à contraindre Téhéran à négocier non seulement sur le détroit d’Ormuz, mais également sur le dossier nucléaire. Ses déclarations ont immédiatement provoqué une réaction des marchés, déjà fragilisés par plusieurs semaines de tensions militaires et diplomatiques au Moyen-Orient. Le président américain a également défendu l’efficacité du blocus, estimant qu’une pression économique prolongée pouvait se révéler plus décisive que des frappes militaires. Cette position confirme la volonté de Washington d’installer un rapport de force durable avec l’Iran, malgré les risques importants pour les prix de l’énergie et pour l’économie mondiale.

Le Brent atteint un niveau inédit depuis 2022

La référence européenne du pétrole brut a bondi à plus de 125 dollars le baril, un niveau qui n’avait plus été observé depuis les grandes tensions provoquées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. L’absence de perspective rapide de désescalade entretient une forte volatilité sur les marchés, où chaque déclaration politique ou militaire peut désormais provoquer une nouvelle poussée des prix. La situation est d’autant plus sensible que les négociations restent au point mort. Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril a permis de figer temporairement le conflit, mais il n’a pas ouvert la voie à un règlement politique durable. Donald Trump a prolongé cette trêve sans fixer de date butoir, laissant planer l’incertitude sur la suite des opérations.

Le détroit d’Ormuz devient l’épicentre de la crise mondiale de l’énergie

Depuis la mise en place du cessez-le-feu, le conflit semble figé, mais la situation reste extrêmement instable. Les États-Unis paraissent désormais se préparer à maintenir sur la durée le blocus des ports iraniens, en réponse au blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran. Cette zone maritime constitue un passage essentiel pour les exportations mondiales d’hydrocarbures. En temps normal, environ un cinquième du pétrole et du gaz consommés dans le monde y transite. Sa fermeture partielle ou totale provoquerait donc un choc majeur sur l’offre, avec des conséquences directes sur les prix du carburant, du gaz et de l’électricité.

La Maison Blanche tente de limiter l’impact sur les consommateurs américains

Lors d’une réunion organisée mardi à la Maison Blanche avec des dirigeants du secteur pétrolier, les discussions ont porté sur les moyens de stabiliser les marchés internationaux tout en prolongeant le blocus si nécessaire. L’objectif affiché par l’administration Donald Trump est de maintenir la pression sur l’Iran sans provoquer une hausse trop brutale des prix pour les ménages américains. Cette équation s’annonce difficile. Plus le blocage dure, plus les marchés anticipent des tensions d’approvisionnement. Même si les États-Unis cherchent à mobiliser leurs partenaires et à rassurer les producteurs, la flambée actuelle du Brent montre que les investisseurs redoutent déjà une crise prolongée.

En France, les prix de l’énergie accélèrent fortement

La hausse des cours du pétrole se répercute déjà sur les prix à la consommation. En avril, les prix de l’énergie ont augmenté de 14,2% sur un an, après une progression de 7,4% en mars. Cette accélération s’explique principalement par l’envolée des produits pétroliers dans le sillage de la guerre au Moyen-Orient. L’inflation française progresse ainsi pour le troisième mois consécutif. Les carburants, le fioul et plus largement les coûts liés à l’énergie pèsent de nouveau sur le budget des ménages, alors que les tensions internationales réduisent les marges de manœuvre des gouvernements européens.

Une menace directe pour l’inflation et la croissance mondiale

La flambée du Brent au-delà de 125 dollars ravive les craintes d’un nouveau choc énergétique mondial. Si le blocus du détroit d’Ormuz devait se prolonger pendant plusieurs mois, les conséquences pourraient dépasser largement le seul marché pétrolier. Les prix du transport, de l’industrie, de l’alimentation et de l’électricité pourraient à leur tour subir des hausses significatives. Pour l’Europe, très exposée aux fluctuations des prix de l’énergie, le risque est particulièrement élevé. Une hausse durable du pétrole compliquerait la lutte contre l’inflation et pourrait freiner la reprise économique. À court terme, l’évolution des cours dépendra principalement des décisions de Donald Trump, de la réponse de l’Iran et de la capacité des puissances internationales à rouvrir une voie diplomatique crédible.