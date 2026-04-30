Fusillade à l’université Brown : le FBI évoque des années de rancœur accumulée

Le suspect de la fusillade survenue à Université Brown aurait agi sous l’effet d’un « refoulement accumulé » nourri pendant des années, selon les conclusions du FBI.

Les enquêteurs estiment que Claudio Neves Valente, un ressortissant portugais de 48 ans, avait longuement préparé son attaque, motivé par une accumulation de griefs personnels et un sentiment d’injustice. Il souffrait également de paranoïa et son état de santé mentale s’était progressivement détérioré.

Le 13 décembre, il s’était introduit dans un bâtiment d’ingénierie de l’université et avait ouvert le feu, tuant deux étudiants et blessant neuf autres. Deux jours plus tard, il avait également abattu un professeur du Massachusetts Institute of Technology à son domicile près de Boston.

Après plusieurs jours de traque, le suspect a été retrouvé mort le 18 décembre dans un entrepôt du New Hampshire, victime d’une blessure par balle qu’il s’était lui-même infligée.

Selon le FBI, les victimes choisies avaient une valeur symbolique pour l’assaillant, représentant des échecs ou des injustices qu’il estimait avoir subis au cours de sa vie. Les autorités concluent qu’il a agi seul, sans lien direct avec une organisation terroriste.

Cette affaire met en lumière les défis persistants liés à la prévention des violences de masse, notamment lorsque celles-ci sont liées à des trajectoires individuelles marquées par l’isolement et la détérioration psychologique.