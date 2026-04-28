Le Paris Saint-Germain a remporté ce mardi une demi-finale aller de Ligue des champions spectaculaire face au Bayern Munich. Au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés 5-4 au terme d’un match à très haute intensité, marqué par neuf buts, plusieurs renversements de situation et une fin de rencontre sous pression.

Le PSG a pris une courte avance avant le match retour, mais il n’a pas réussi à mettre le Bayern hors de portée. Paris a mené 5-2 en seconde période, avant de voir le club allemand revenir à 5-4 en quelques minutes. Cette victoire reste donc précieuse, mais la qualification pour la finale reste totalement ouverte.

Kane refroidit le Parc

Le match démarre fort, avec un Bayern immédiatement agressif dans le pressing. Les Allemands cherchent à empêcher Paris de relancer proprement et à installer rapidement le danger dans le camp parisien. Le PSG tente de garder le ballon, mais Munich entre mieux dans la rencontre. À la 17e minute, Harry Kane ouvre le score sur penalty. Le Bayern mène 1-0 et prend l’avantage dans ce premier acte.

Kvaratskhelia relance Paris

Paris ne met pas longtemps à répondre. Les Parisiens montent progressivement en puissance, accélèrent davantage sur les côtés et trouvent enfin de l’espace dans le dos du bloc bavarois.

À la 24e minute, Khvicha Kvaratskhelia égalise. Le PSG revient à 1-1 et relance complètement la rencontre. Ce but change la dynamique : Paris joue plus haut, combine plus vite et met à son tour la défense allemande sous pression.

Neves fait basculer le score

Le temps fort parisien se confirme quelques minutes plus tard. À la 33e minute, João Neves marque le deuxième but du PSG. Paris passe devant, 2-1, après avoir renversé le score en moins de dix minutes. Le Parc des Princes pousse, le PSG semble avoir pris le contrôle du match, mais le Bayern reste dangereux à chaque projection.

Olise remet le Bayern dedans

Le Bayern revient avant la pause. À la 41e minute, Michael Olise égalise pour le Bayern. Les deux équipes se rendent coup pour coup, les espaces sont nombreux, et aucune défense ne parvient vraiment à stabiliser la rencontre.

Dembélé frappe avant la pause

Alors que la première période semble devoir se terminer sur un score nul, Paris frappe encore dans le temps additionnel. À la 45e+5, Ousmane Dembélé transforme un penalty et redonne l’avantage au PSG. À la pause, Paris mène 3-2.

Paris accélère au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, Paris reprend son rythme offensif. Le PSG attaque vite, met de la vitesse dans les transitions et profite des espaces laissés par le Bayern.

À la 56e minute, Kvaratskhelia inscrit son deuxième but de la soirée. Paris mène 4-2 et prend deux buts d’avance.

Dembélé enfonce le Bayern

Deux minutes plus tard, le PSG frappe encore. À la 58e minute, Dembélé marque à son tour son deuxième but du match. Le score passe à 5-2. En deux minutes, Paris semble avoir fait basculer la demi-finale. Le Bayern paraît coulé, le Parc des Princes s’enflamme, et le PSG dispose alors de trois buts d’avance.

Upamecano relance Munich

Le Bayern refuse de sortir du match. Les Allemands continuent d’attaquer, mettent plus de présence dans la surface parisienne et profitent d’un relâchement du PSG. À la 65e minute, Dayot Upamecano réduit l’écart. Le Bayern revient à 5-3. Ce but change la fin de rencontre : Paris recule, Munich reprend confiance, et la pression bascule de nouveau sur les Parisiens.

Trois minutes plus tard, à la 68e minute, Luis Díaz marque le quatrième but bavarois. Le Bayern revient à 5-4. En quelques minutes, le PSG passe d’un avantage confortable à une avance minimale. La rencontre devient beaucoup plus tendue. Paris tente de reprendre le contrôle du ballon, mais Munich pousse pour égaliser.

Paris résiste jusqu’au bout

Dans la dernière partie du match, le PSG défend son avantage. Les Parisiens cherchent à calmer le rythme, à conserver davantage le ballon et à éviter les pertes dangereuses. Le Bayern insiste, mais ne parvient pas à inscrire le cinquième but. Paris tient jusqu’au coup de sifflet final et conserve cette victoire 5-4.

Ce succès place le PSG en position favorable avant le retour. Mais un but d’avance sera-t-il suffisant ? Réponse dans une semaine…