— Parc des Princes : Emmanuel Grégoire annonce “99,9 % de chances” que le PSG reste dans son stade historique

Invité lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC, Emmanuel Grégoire a envoyé un message fort au Paris Saint-Germain et à ses supporters. Le maire de Paris s’est montré extrêmement optimiste sur l’avenir du club au Parc des Princes, affirmant qu’il y avait désormais “99,9 % de chances” que le PSG reste dans son enceinte historique. Une déclaration qui marque un tournant dans un dossier longtemps bloqué entre la Ville de Paris, en particulier Anne Hidalgo, et le club de la capitale.

Un signal fort envoyé au PSG et aux supporters

Depuis plusieurs années, le PSG souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes afin de moderniser en profondeur le stade, augmenter sa capacité et développer ses revenus. Le club estimait jusque-là qu’un simple bail ne lui permettait pas d’investir massivement dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Mais Emmanuel Grégoire semble vouloir rouvrir une nouvelle page. Contrairement à la ligne défendue précédemment par Anne Hidalgo, très opposée à une vente du Parc, le nouveau maire de Paris se dit prêt à faire des efforts pour trouver un accord avec le PSG.

Paris veut éviter un départ historique du club

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain avait étudié plusieurs alternatives, notamment la construction d’un nouveau stade en dehors de Paris. Des pistes comme Massy ou Poissy avaient notamment été évoquées, avec l’idée d’un stade plus grand, plus moderne et entièrement contrôlé par le club. Mais pour Emmanuel Grégoire, voir le PSG quitter Paris serait un échec. Le maire veut désormais tout faire pour maintenir le club dans la capitale, au sein d’un stade qui fait partie intégrante de son identité.

Une vente possible, mais pas à n’importe quel prix

Si le ton a changé, rien n’est encore totalement acté. La Ville de Paris devra trouver un équilibre entre les ambitions du PSG et la protection des intérêts publics. Le prix de vente, les garanties autour de l’usage du stade, les clauses de protection et l’accord final du Conseil de Paris restent des éléments essentiels du dossier. L’objectif affiché est clair : parvenir à un accord “gagnant-gagnant”, permettant au PSG d’investir durablement dans son stade tout en préservant l’intérêt de la Ville.

Le Parc des Princes plus proche que jamais de rester la maison du PSG

La sortie d’Emmanuel Grégoire sur RMC ressemble au signal le plus positif envoyé depuis des années dans ce feuilleton. Après une longue période de tensions, la mairie et le PSG semblent enfin revenus à la table des négociations avec une volonté commune : trouver une solution durable. Pour les vrais supporters parisiens, hostiles à un déménagement, le message est fort. Le scénario d’un départ du Parc des Princes n’apparaît plus comme l’option principale. Au contraire, l’histoire entre le PSG et son stade mythique pourrait bien se poursuivre encore longtemps. Et c’est tant mieux !