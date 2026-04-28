Claire’s ferme ses dernières boutiques au Royaume-Uni et en Irlande, 1.300 emplois supprimés

La chaîne américaine de bijoux fantaisie Claire’s a définitivement fermé ses 154 derniers magasins en propre au Royaume-Uni et en Irlande, entraînant la suppression d’environ 1.300 emplois, a annoncé l’administrateur judiciaire. «À compter du 27 avril, tous les magasins indépendants Claire’s au Royaume-Uni et en Irlande ont cessé leur activité», a indiqué le cabinet Kroll, précisant que les salariés concernés ont été licenciés pour motif économique.

Cette décision marque l’aboutissement d’une longue série de difficultés pour la filiale britannique, déjà fragilisée par la faillite de la maison mère aux États-Unis. En septembre 2025, un fonds d’investissement avait repris une partie des activités, mais près de 145 magasins avaient déjà fermé, avec environ 1.000 suppressions de postes. Quelques mois plus tard, faute de redressement, l’enseigne avait de nouveau été placée en procédure collective début 2026.

Fondée en 1961 et implantée au Royaume-Uni depuis 1996, Claire’s était une marque emblématique des centres-villes britanniques, particulièrement prisée des adolescentes pour ses bijoux à bas prix et ses services de perçage d’oreilles. Sa disparition illustre la crise persistante du commerce physique, confronté à la montée du commerce en ligne et à l’évolution des habitudes de consommation.

Les difficultés du groupe ne se limitent pas au marché britannique. En Europe, la filiale française a été placée en redressement judiciaire à l’été 2025, tandis que la branche espagnole s’est déclarée en cessation de paiements. Plusieurs reprises partielles ont été validées, mais l’avenir de la marque reste incertain dans un secteur en profonde mutation.