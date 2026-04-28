Google: plus de 600 employés opposés à un partenariat avec l’armée américaine sur l’IA

Plus de 600 employés de Google ont signé une lettre appelant la direction à renoncer à fournir ses technologies d’intelligence artificielle à l’armée américaine dans le cadre d’opérations classifiées. Cette initiative intervient alors que la filiale d’Alphabet serait en discussions avec le Pentagone pour un éventuel partenariat, selon plusieurs sources concordantes.

Parmi les signataires figurent également des cadres de l’entreprise, témoignant d’une inquiétude partagée en interne. Les auteurs de la lettre estiment qu’il n’existe pas de garanties suffisantes pour empêcher un usage de ces outils à des fins contraires aux libertés individuelles ou pouvant entraîner des conséquences graves, notamment dans des contextes militaires sensibles.

Une diversification des partenaires sous tension

Le département de la Défense américain cherche actuellement à diversifier ses fournisseurs en matière d’IA, après avoir mis fin à sa collaboration avec la start-up Anthropic, décision contestée devant la justice. Un accord a été trouvé avec OpenAI, mais son déploiement opérationnel pourrait prendre plusieurs mois.

Google, déjà partenaire du Pentagone pour des projets non classifiés, a par le passé été confronté à des contestations internes similaires. En 2018, une mobilisation d’employés avait conduit le groupe à se retirer du projet Maven, un programme d’analyse d’images de drones par intelligence artificielle.