Kourou : l’Assemblée muscle le secret autour du Centre spatial guyanais

À Kourou, là où la France vise les étoiles, les députés ont décidé de fermer un peu plus le rideau. En commission, mercredi 22 avril, ils ont adopté une disposition qui permettra de placer certaines opérations du Centre spatial guyanais sous un régime de confidentialité renforcée, en qualifiant des activités de « sensibles » dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus dure.

Dans le texte, intégré à la révision de la loi de programmation militaire 2024-2030, l’intention est claire: limiter la diffusion d’informations jugées trop précieuses pour être exposées au grand jour, au moment où le port spatial se réorganise autour d’Ariane 6. Concrètement, cette qualification pourrait autoriser des dérogations à certaines obligations, comme la consultation du public lors de la construction d’installations, au nom de la discrétion des projets.

Au gouvernement, on assume sans détour. La ministre des Armées Catherine Vautrin défend une logique de protection stratégique: le site de Kourou n’est pas un chantier comme un autre, c’est un outil de souveraineté technologique, avec des enjeux d’accès à l’espace, de protection du secret et de cybersécurité qui dépassent largement les limites de la Guyane.

Secret industriel contre débat local, l’équation guyanaise

Forcément, la mesure fait grincer des dents sur les bancs de la gauche, qui y voit un recul des garanties environnementales et un affaiblissement de la concertation avec les habitants. Derrière la formule « sensible », redoutent certains élus, il pourrait y avoir une tentation: aller plus vite, plus discrètement, au risque de nourrir l’incompréhension locale et de compliquer l’acceptabilité de projets déjà perçus comme lointains, décidés depuis Paris.

Dans le même mouvement, la commission a validé un autre durcissement, cette fois tourné vers le ciel… mais à basse altitude. Le texte renforce les moyens de lutte contre les drones: des opérateurs d’importance vitale, comme les aéroports ou des infrastructures énergétiques, pourraient recourir à des dispositifs de neutralisation, y compris via des agents privés de sécurité habilités, le gouvernement rappelant qu’il est matériellement impossible de poster des forces publiques partout.

Reste que cette délégation partielle de missions sensibles au privé, et cette extension du secret autour d’un site emblématique, posent une même question de méthode: comment protéger sans couper, sécuriser sans éloigner. Le texte doit être examiné dans l’hémicycle le 4 mai, étape où la ligne choisie par l’exécutif sera testée au grand jour, précisément là où l’on débat, et où l’on tranche.