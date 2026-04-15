Meta développe un avatar IA de Mark Zuckerberg pour ses salariés

Meta travaille sur la création d’un double numérique de son PDG Mark Zuckerberg, destiné à être utilisé en interne par les salariés du groupe. Cet avatar, conçu comme un clone photoréaliste en 3D, doit permettre aux employés d’interagir directement avec une version virtuelle du dirigeant.

Ce projet repose sur l’exploitation de données issues de la voix, des prises de parole publiques et des positions stratégiques de Mark Zuckerberg. L’objectif est de faciliter l’accès à l’information et de renforcer le lien entre les équipes et la direction au sein de l’entreprise.

Un projet intégré à une stratégie plus large sur l’IA

Cette initiative s’inscrit dans les travaux du laboratoire Superintelligence de Meta, qui développe des avatars numériques avancés. À terme, cette technologie pourrait être étendue à d’autres profils, notamment des personnalités publiques ou des créateurs de contenus.

Le groupe avait déjà expérimenté des versions numériques de son dirigeant dans ses environnements virtuels, avec des résultats initialement critiqués. Parallèlement, Mark Zuckerberg développe également un outil d’intelligence artificielle destiné à l’assister dans ses fonctions de dirigeant, illustrant la volonté de Meta d’intégrer l’IA dans l’ensemble de ses activités.