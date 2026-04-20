Merz et Lula affichent leur volonté de renforcer l’axe Europe-Brésil autour du commerce et des matières premières

Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre l’Europe et le Brésil, à l’occasion de leur rencontre à Hanovre.

Les deux dirigeants ont salué l’entrée en vigueur prochaine de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, prévue le 1er mai. Ils y voient un signal fort en faveur du multilatéralisme et d’un commerce international fondé sur des règles.

« Nous voulons un système économique avec le moins de droits de douane possible – idéalement aucun », a déclaré Merz, insistant sur l’importance d’une coopération économique ouverte.

De son côté, Lula a présenté le Brésil comme un partenaire stratégique, notamment en matière de ressources naturelles. Le pays dispose d’importantes réserves de matières premières clés, dont le niobium, le graphite, les terres rares et le nickel, essentielles pour les industries technologiques et énergétiques.

Le président brésilien a également souligné que le potentiel minier du pays restait largement sous-exploité, ouvrant la voie à de futures collaborations économiques avec l’Europe.

Cette rencontre intervient dans un contexte de recomposition des alliances économiques mondiales, où l’accès aux ressources et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement deviennent des enjeux majeurs pour les grandes puissances.