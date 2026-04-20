Royaume-Uni : Keir Starmer sous pression après l’affaire Peter Mandelson

Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit s’exprimer devant le Parlement, confronté à une pression croissante et à des appels à la démission liés à sa gestion de la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur aux États-Unis.

Au cœur de la controverse, la révélation que Mandelson aurait échoué à une procédure de vérification de sécurité avant sa nomination. Une information qui contredit les déclarations précédentes de Starmer, lequel avait assuré que toutes les règles avaient été respectées.

Déjà fragilisé, Mandelson, 72 ans, avait été contraint de quitter ses fonctions en septembre dernier après des révélations sur ses liens avec le financier déchu Jeffrey Epstein. Ces nouveaux éléments relancent aujourd’hui la polémique et ravivent les critiques contre le gouvernement.

Face à la tempête politique, Starmer a reconnu ne pas avoir été informé plus tôt de l’échec de cette vérification, qualifiant la situation d’« impardonnable ». Dans la foulée, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères a été limogé.

Cette affaire intervient alors que la popularité du Premier ministre est en recul, malgré sa large victoire électorale en 2024. Elle soulève des questions sur la transparence et les processus de nomination au sein du gouvernement britannique.

Alors que Starmer s’apprête à répondre devant les députés, l’issue politique de cette crise reste incertaine, dans un climat de défiance croissante à son égard.