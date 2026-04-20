VIDÉO – Anthony Delon dézingue son frère : « Un an et demi que ce guignol emmerde son monde ! Va travailler, ça va t’ancrer dans la vraie vie »

Ce lundi, Anthony Delon a publié une série de stories Instagram particulièrement virulentes visant son frère, Alain-Fabien Delon. Il l’accuse notamment d’avoir provoqué un départ de feu près de la maison familiale, en brûlant son fauteuil, et l’attaque en des termes très durs.

Dans la vidéo diffusée sur Instagram, Anthony Delon affirme montrer les traces d’un incendie. Il déclare : « Je vais vous montrer quelque chose les amis. Comme vous pouvez le constater, la pelouse est brûlée. Et puis là, il y a des cendres. »

Il poursuit en mettant directement en cause son frère, qu’il désigne sans le nommer autrement que par une formule insultante : « Les cendres d’un incendie qui a été provoqué vendredi soir dans la nuit par l’esprit dérangé en question. Après avoir fait un Gymkhana autour de la maison, il a foutu le feu sous les arbres, ce qui est très malin, devant la maison, en pleine nuit. Donc naturellement, un signalement a été fait auprès de la gendarmerie. Il faut que les conneries s’arrêtent. Mais non, il n’est pas dérangé du tout.»

Anthony Delon ne s’arrête pas là. Dans sa vidéo, on peut lire : « Un an et demi que ce guignol emmerde son monde ! C’est la fin de la récré. #alainfabiendelon. Va travailler, tu verras ça va t’ancrer dans la vraie vie… »

Dans une autre story, sur fond noir, Anthony Delon ajoute : « Bruler le fauteuil sur lequel je m’asseois devant la maison avec mes chiens c’est facile. Il peut pas répondre lui… »

Ces messages marquent une nouvelle montée de tension publique au sein de la famille Delon, sur fond de conflit désormais exposé sur les réseaux sociaux.

Regardez la story publiée ce lundi par Anthony Delon :