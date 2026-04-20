Patrick Muldoon, acteur culte des séries des années 1990, s’éteint à 57 ans

Le monde des séries américaines est en deuil. Patrick Muldoon, acteur emblématique des années 1990, est décédé dimanche à l’âge de 57 ans. Son décès a été confirmé par son manager. Révélé au grand public grâce à ses rôles dans Des jours et des vies (Days of Our Lives) et Melrose Place, le comédien laisse l’image d’un visage marquant de la télévision américaine, entre soap operas cultes et cinéma populaire.

Une disparition soudaine

La nouvelle a frappé de plein fouet les fans de séries. Patrick Muldoon serait mort à la suite d’une crise cardiaque.

Patrick Muldoon s’était imposé très tôt comme une figure familière du paysage télévisuel américain. Il avait acquis une notoriété en incarnant Austin Reed dans Days of Our Lives au début des années 1990, un rôle qui l’avait propulsé au rang de star de soap opera. Il avait ensuite marqué les téléspectateurs dans Melrose Place, où il interprétait Richard Hart, personnage aussi séduisant qu’ambigu, parfaitement taillé pour l’univers sulfureux de la série. Au fil des années, son nom est devenu indissociable de cette époque où les séries américaines dictaient les codes de la pop culture mondiale.

En plus de Days of Our Lives et Melrose Place, l’acteur avait également été vu dans Sauvé par le gong au début de sa carrière, avant de s’illustrer au cinéma dans Starship Troopers de Paul Verhoeven, devenu au fil du temps un classique culte de la science-fiction. Son parcours témoigne d’une vraie capacité à naviguer entre télévision populaire, films de genre et productions plus confidentielles.

Un homme encore en mouvement, engagé dans de nouveaux projets

Patrick Muldoon était encore actif ces derniers jours. Il avait partagé, à peine 48h avant sa mort, son enthousiasme autour d’un nouveau projet de film, KOCKROACH, alors en tournage en Australie. Loin d’être une star figée dans la nostalgie des années 1990, il restait un professionnel en activité, tourné vers l’avenir.

À noter qu’en France, son nom avait aussi été associé à Juliette Binoche, avec qui il avait partagé une histoire…