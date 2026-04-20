Jordan Bardella dénonce une fake news du Monde sur son prétendu jet privé. Le journal corrige son article en urgence

L’enquête publiée par Le Monde sur les coulisses du reportage consacré à Jordan Bardella et à Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles dans Paris Match devait éclairer la stratégie médiatique entourant le président du Rassemblement national. Présenté comme le récit d’une séance photo soigneusement construite, l’article décrivait la mise en scène d’une romance médiatique entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Oui mais voilà : en voulant révéler les coulisses de cet Une de Paris Match, Le Monde s’est totalement planté, se vautrant dans la fake news…

Une accusation sur un voyage en jet privé rapidement contestée

Parmi les éléments mis en avant dans cette enquête, un point a immédiatement concentré l’attention : l’affirmation selon laquelle Jordan Bardella aurait voyagé en jet privé. Ce passage entrait directement en résonance avec le positionnement politique du Rassemblement national, qui revendique régulièrement défendre les préoccupations concrètes des Français. Or cette information a été contestée presque aussitôt par Jordan Bardella lui-même. Sur le réseau X, Jordan Bardella a affirmé n’avoir « jamais pris de jet privé » et a dénoncé un article qu’il jugeait mensonger, en ajoutant qu’il entendait saisir la justice.

Sous pression, Le Monde corrige son propre article à deux reprises

La contestation publique de Jordan Bardella a conduit Le Monde à modifier son article. Le quotidien a ajouté deux rectificatifs, un premier le 18 avril 2026 à 1h10, puis un second à 12 h 26 le même jour. Dans ces corrections, Le Monde précise d’abord que Jordan Bardella n’a pas voyagé à bord d’un jet privé pour son retour de Corse, puis retire également la mention selon laquelle Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles serait arrivée, elle aussi, en jet privé.

Une erreur embarrassante pour Ariane Chemin et Ivanne Trippenbach

Ces corrections ont inévitablement affaibli la portée de l’enquête initiale. Le cœur du récit de Le Monde portait sur la fabrication médiatique de l’image de Jordan Bardella, sur les réseaux d’influence autour de Paris Match et sur la manière dont une mise en scène sentimentale pouvait servir une stratégie politique. Mais l’erreur sur les déplacements en jet privé a donné à Jordan Bardella l’occasion de retourner la critique contre le journal. Dans sa communication, Jordan Bardella a présenté cette inexactitude comme la preuve d’un dysfonctionnement éditorial plus large au sein du quotidien.

Pour autant, les rectificatifs publiés par Le Monde n’effacent pas le sujet de fond. L’article du quotidien mettait en avant la manière dont la relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles avait été révélée par Paris Match dans un registre très codifié, mêlant intimité, prestige social et esthétique glamour.

On le sait, les politiques et les stars ont l’habitude de mettre en scène de fausses paparazzades, un moyen de communication est bien connu dans le milieu des médias. Mais en diffusant un grossière fake news pour décrédibiliser Jordan Bardella, son ennemi politique, Le Monde, qui se gargarise depuis des années d’être journal de référence, a prouvé une fois de plus que son parti pris insidieux, masqué par le faux nez du sérieux et de la neutralité, avait pris le dessus sur la réalité des faits…