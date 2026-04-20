Le mythe du « paradoxe français » face à la réalité scientifique

L’idée selon laquelle les Français seraient protégés des maladies cardiovasculaires malgré une alimentation riche en graisses continue d’alimenter les débats. Popularisé dans les années 1980, ce concept repose sur une observation : un taux d’infarctus plus faible que dans certains pays occidentaux, en dépit d’une consommation régulière de fromages, charcuteries ou pâtisseries. Mais cette apparente contradiction mérite d’être largement relativisée.

Derrière cette notion, souvent simplifiée, se cache une réalité plus nuancée. Les habitudes alimentaires en France reposent généralement sur des repas structurés, une certaine diversité des aliments et des portions modérées. Cette organisation globale, associée à un mode de vie spécifique, pourrait expliquer en partie certains écarts observés, bien plus que la seule nature des aliments consommés.

Un ensemble de facteurs bien plus déterminants

Les différences régionales et les modes de vie jouent un rôle clé dans le risque cardiovasculaire. En France comme ailleurs en Europe, un gradient existe entre le Nord et le Sud, ces derniers bénéficiant davantage d’une alimentation de type méditerranéen. À cela s’ajoutent des facteurs majeurs comme le tabagisme, le stress, la génétique ou encore la prévalence de maladies telles que l’hypertension, le diabète ou l’obésité.

Longtemps présentée comme une explication centrale, la consommation de vin rouge ne constitue pas une protection démontrée. Les études scientifiques restent contradictoires et aucune dose d’alcool ne peut être considérée comme bénéfique pour la santé. En réalité, la prévention des maladies cardiovasculaires repose avant tout sur un équilibre global : alimentation variée, activité physique régulière, modération et suivi médical.