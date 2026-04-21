Slovénie : le Premier ministre Golob contraint à l’opposition après l’échec des négociations de coalition

Le Premier ministre sortant slovène Robert Golob a annoncé que son parti, le Mouvement pour la liberté, allait rejoindre l’opposition après l’échec des négociations visant à former une coalition majoritaire. Cette décision ouvre la voie à la formation d’un gouvernement dominé par les partis de centre-droit.

Bien que son parti soit arrivé en tête de justesse lors des élections législatives de mars, Robert Golob n’est pas parvenu à rassembler suffisamment de soutiens pour constituer une majorité parlementaire. Cette impasse politique marque un tournant dans le paysage politique slovène.

Le Mouvement pour la liberté (GS), formation libérale, a ainsi décidé de se retirer des discussions et d’assumer un rôle dans l’opposition. Cette annonce clarifie les rapports de force après plusieurs jours d’incertitude autour de la formation du gouvernement.

Du côté de la droite, le leader politique Janez Jansa a indiqué que son parti était prêt à toutes les options, qu’il s’agisse de former une coalition, de siéger dans l’opposition ou de provoquer de nouvelles élections anticipées.

La situation reste néanmoins incertaine, alors que les partis de centre-droit doivent encore s’entendre sur la composition d’une éventuelle coalition. Les négociations à venir seront déterminantes pour la stabilité politique du pays.

Cet épisode illustre la fragmentation du paysage politique slovène, où même une victoire électorale ne garantit pas l’accès au pouvoir. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer la direction que prendra le gouvernement et l’équilibre politique du pays.