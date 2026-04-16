Protections périodiques réutilisables : un remboursement effectif à la rentrée

Le remboursement des protections périodiques réutilisables sera mis en place à partir de la rentrée universitaire, a annoncé le gouvernement. Cette mesure, adoptée il y a trois ans mais encore en attente d’application, concernera les femmes de moins de 26 ans ainsi que les personnes en situation de précarité.

Au total, environ 6,7 millions de personnes devraient bénéficier de ce dispositif, selon les autorités. L’objectif affiché est multiple : lutter contre la précarité menstruelle, soutenir le pouvoir d’achat et encourager l’usage de solutions plus durables comme les culottes menstruelles ou les coupes réutilisables.

Une mesure sociale et écologique

Ce remboursement s’inscrit dans une politique plus large visant à améliorer l’accès aux produits d’hygiène intime, encore jugés coûteux pour une partie de la population. Il répond également à des préoccupations environnementales, en favorisant des alternatives réutilisables aux protections jetables.

Attendue de longue date par les associations et les acteurs de santé, cette mesure marque une étape dans la reconnaissance des enjeux liés aux règles, à la fois sur le plan social, sanitaire et économique.