Canal carpien: l’acupuncture cherche sa place face à la douleur

Au début, ce n’est « qu’un » poignet capricieux. Puis viennent les fourmillements, les engourdissements, cette douleur nocturne qui réveille et finit par gagner la journée, surtout quand les gestes se répètent au travail ou à la maison. Le syndrome du canal carpien, compression du nerf médian, suit souvent ce scénario bien rodé.

En France, la prise en charge de référence reste claire: adaptation des gestes et de l’ergonomie, attelle de repos nocturne, antalgiques ou anti-inflammatoires selon les cas, infiltrations de corticoïdes quand il faut calmer le feu (souvent de façon transitoire) et chirurgie de décompression pour les formes sévères ou résistantes.

Entre soulagement et prudence médicale, le bon timing fait la différence

Dans ce parcours balisé, l’acupuncture revient régulièrement sur la table, plutôt comme un renfort que comme une solution miracle. Une méta-analyse récente conclut qu’elle peut améliorer les symptômes, la douleur et certains paramètres mesurés, tout en rappelant que les preuves restent d’un niveau faible. Sur le terrain, des médecins acupuncteurs insistent sur un point très concret: agir tôt, quand les signes restent modérés, et associer les séances au port de l’attelle nocturne. « De préférence avant les infiltrations, qui sont recommandées et efficaces, mais qui présentent des effets indésirables », résume le Dr Olivier Goret. Les protocoles évoquent souvent 8 à 15 séances, à raison de plusieurs rendez-vous par semaine, avec parfois électro-acupuncture, ce petit courant à basse fréquence censé renforcer la stimulation.

Reste la règle d’or, celle qui sépare le confortable du risqué: ne pas laisser une approche complémentaire retarder une prise en charge validée quand les signaux virent au rouge. Atrophie des muscles du pouce, difficulté à bouger les trois premiers doigts, déficit moteur, douleur qui s’installe et grignote la fonction… là, l’option chirurgicale reprend le dessus, sans détour. L’acupuncture, elle, se veut une béquille antalgique pour certains patients, dans une période où les stratégies non médicamenteuses séduisent autant qu’elles obligent à prouver leur efficacité. Le débat, désormais, se joue sur un mot que tout le monde comprend: pour qui, et à quel moment.