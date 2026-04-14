VIH : une rémission exceptionnelle obtenue après une greffe imprévisible

Un patient norvégien atteint du VIH est aujourd’hui en rémission après un parcours médical hors du commun, mêlant traitement d’un cancer du sang et hasard génétique. Diagnostiqué séropositif en 2006 puis atteint d’un syndrome myélodysplasique en 2017, cet homme a bénéficié en 2020 d’une greffe de moelle osseuse qui a conduit à la disparition du virus de son organisme, selon une étude scientifique récente.

L’intervention, initialement destinée à traiter son cancer, reposait sur la transplantation de cellules souches. Faute de donneur identifié porteur d’une mutation génétique spécifique connue pour bloquer le VIH, les médecins se sont tournés vers son frère. Ce n’est qu’au moment de la greffe qu’ils ont découvert que ce dernier possédait cette mutation rare, présente chez environ 1 % de la population dans certaines régions.

Un cas rarissime aux enseignements scientifiques

Après l’opération, l’état du patient a progressivement évolué de manière spectaculaire. Deux ans plus tard, les médecins ont pu interrompre son traitement antirétroviral, sans qu’aucune trace du virus ne soit détectée dans son sang ou d’autres tissus. Aujourd’hui âgé de 63 ans, il ne présente plus de signes d’infection et mène une vie normale, selon les chercheurs impliqués dans son suivi.

Ce type de rémission reste toutefois extrêmement rare et ne constitue pas une solution généralisable. La greffe de moelle osseuse est une procédure lourde et risquée, réservée à des cas médicaux graves comme certains cancers. Néanmoins, ces situations exceptionnelles permettent aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes du VIH et pourraient, à terme, inspirer de nouvelles pistes thérapeutiques.