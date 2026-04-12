GSK mise sur un futur blockbuster en oncologie après des résultats préliminaires prometteurs

Le groupe pharmaceutique britannique GSK entrevoit un fort potentiel commercial pour l’un de ses traitements expérimentaux contre le cancer, après la publication de premières données encourageantes. Le médicament, baptisé « Mo-rez », a montré des effets significatifs sur la réduction des tumeurs chez des patientes atteintes de cancers avancés et difficiles à traiter.

Selon les résultats préliminaires présentés lors d’une conférence médicale à Porto Rico, le traitement a permis une réduction notable de la taille des tumeurs définie comme une diminution d’au moins 30 % chez une proportion importante de patientes. Dans les cas de cancer de l’ovaire résistant aux traitements à base de platine, 62 % des patientes ont atteint ce seuil, contre 67 % pour celles souffrant d’un cancer de l’endomètre.

« Il s’agit de l’un de nos atouts prioritaires à ce stade », a déclaré Hesham Abdullah, responsable de la recherche en oncologie chez GSK, lors d’un échange avec des journalistes. Interrogé sur le potentiel du traitement, il n’a pas hésité à évoquer un possible « succès retentissant », soulignant les espoirs placés dans cette thérapie ciblée.

Ces résultats, bien que préliminaires, pourraient renforcer la position de GSK dans le domaine de l’oncologie, un secteur stratégique pour l’industrie pharmaceutique. Le laboratoire prévoit désormais de poursuivre le développement du médicament à travers cinq essais cliniques de phase avancée, étape cruciale avant une éventuelle mise sur le marché.

Aucune estimation de ventes n’a encore été avancée par les analystes, en raison du caractère encore précoce des données. Toutefois, ces avancées scientifiques offrent un nouvel élan à l’activité oncologique du groupe, dans un contexte de concurrence accrue pour le développement de traitements innovants contre les cancers les plus résistants.