Cartel du bio : plus de 12 millions d’euros d’amendes pour entente sur les prix

L’Autorité de la concurrence a infligé un total de 12,67 millions d’euros d’amendes à plusieurs acteurs du secteur bio, accusés d’avoir organisé pendant plus de sept ans une entente visant à maintenir des prix élevés. Au cœur du dispositif, le syndicat Synadis bio, qui représente notamment Biocoop, Naturalia et La Vie Claire, écope à lui seul d’une sanction de 10 millions d’euros.

Selon l’autorité, cette stratégie consistait à empêcher la vente des mêmes produits bio à la fois dans les magasins spécialisés et dans la grande distribution classique. L’objectif était d’éviter toute comparaison directe des prix entre ces deux circuits, ce qui aurait pu tirer les tarifs vers le bas.

Une segmentation organisée du marché

D’autres acteurs ont également été sanctionnés pour leur participation à cette entente. Le site de e-commerce Greenweez, lié à Carrefour, a écopé d’une amende de 1,85 million d’euros, tandis que des entités du groupe Intermarché ont été condamnées à des montants plus modestes.

L’Autorité de la concurrence estime que cette organisation du marché a contribué à maintenir des prix plus élevés dans les enseignes spécialisées bio, avec un écart pouvant atteindre environ 30% par rapport à la grande distribution. Certains fournisseurs auraient même été contraints de créer des marques distinctes pour un même produit selon le circuit de vente.

Des pratiques jugées contraires à la concurrence

Ces sanctions visent à mettre fin à des pratiques jugées anticoncurrentielles et à rétablir une plus grande transparence pour les consommateurs. L’Autorité rappelle toutefois que les enseignes bio peuvent continuer à se différencier, notamment par la qualité ou les standards de leurs produits, mais sans entraver la libre concurrence sur les prix.