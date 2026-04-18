Une majorité de Français favorable au retour des contrôles aux frontières, selon un sondage

rSelon une enquête de l’institut CSA publiée le 17 avril, 71% des Français se déclarent favorables au rétablissement des contrôles aux frontières nationales. Ce sondage, réalisé pour CNews, Europe 1 et Le Journal du dimanche, témoigne d’un soutien majoritaire à cette mesure dans le contexte du débat sur l’immigration.

Ce niveau d’adhésion reste toutefois en recul par rapport à une précédente étude menée en septembre 2024, où 77% des personnes interrogées s’y disaient favorables. Cette évolution traduit une légère inflexion de l’opinion sur ce sujet.

Une opinion toujours majoritairement favorable

Le rétablissement des contrôles aux frontières, régulièrement évoqué dans le débat public, s’inscrit dans un contexte de discussions sur la gestion des flux migratoires et la sécurité. La mesure est notamment associée à une remise en question des règles de libre circulation au sein de l’espace Schengen.

Malgré cette baisse, le sondage confirme que l’idée continue de recueillir un soutien important au sein de la population. Les résultats reflètent des attentes persistantes en matière de contrôle des frontières, même si les positions évoluent légèrement dans le temps.