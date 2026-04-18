Gard: un stagiaire de 15 ans meurt percuté par un engin sur un chantier à Bagnols-sur-Cèze

Vendredi matin, à Bagnols-sur-Cèze, la journée a basculé à 8h30. Un adolescent de 15 ans, en stage dans une entreprise, a été mortellement percuté par un engin de chantier, selon les sapeurs-pompiers, confirmant une information d’Objectif Gard. Dix pompiers et cinq engins de secours ont été engagés, mais à l’arrivée du Smur, le médecin n’a pu que constater le décès. Brutal. Sans appel.

Sur place, l’émotion a gagné au-delà du chantier. Le garçon était scolarisé au lycée professionnel et CFA Sainte-Marie, dans la même commune, et l’établissement a ouvert une cellule psychologique pour soutenir élèves et personnels. On imagine les couloirs, les regards vides, la sidération qui colle à la peau. À 15 ans, on devrait parler d’apprentissage, pas de drame.

Très vite, le temps des questions a commencé. Une enquête judiciaire a été ouverte pour établir les circonstances précises de l’accident, tandis que le rectorat de l’académie de Montpellier a lancé une enquête administrative, a indiqué la rectrice Carole Drucker-Godard dans un communiqué. Les procédures s’enclenchent, c’est la mécanique attendue, mais rien n’efface ce trou noir au milieu d’une matinée ordinaire.

Un stage, un chantier, et une question de sécurité qui revient

Un stage, un chantier, et une question de sécurité qui revient Dans l’entreprise, le choc est aussi humain que professionnel. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été activée pour les salariés, et un employé a été pris en charge par les secours puis évacué en état de choc, selon les pompiers. Quand un accident de ce type survient, il laisse des traces partout, dans les têtes, dans les équipes, dans les habitudes de travail qui, soudain, ne paraissent plus si routinières.

Au-delà du cas, l’accident ravive un débat bien français sur la place des mineurs en entreprise, surtout quand l’environnement est dangereux. Sur France Inter, Yannick Billiec, chargé des lycées à la CGT Éducation, a demandé un renforcement de la protection des mineurs en stage et a jugé « inutiles » certains stages d’observation. Le mot « inutile » claque, car derrière, il y a une réalité: faire découvrir le monde du travail, oui, mais pas au prix d’un risque mal encadré.

Reste maintenant à comprendre, précisément, comment un stagiaire de 15 ans a pu se retrouver dans la trajectoire d’un engin de chantier. Les enquêtes diront les responsabilités, les éventuelles failles, l’organisation, la signalisation, la supervision. Et pendant que la justice et l’administration avancent, c’est tout un écosystème, établissements scolaires, entreprises, familles, qui se retrouve face à une perspective simple et exigeante: le stage doit former, jamais exposer.