COP31 : la Turquie promet un tournant vers l’action et place le financement au cœur des priorités

La Turquie a affirmé que la prochaine conférence des Nations unies sur le climat, la COP31, qu’elle présidera en novembre, devra marquer un passage décisif des engagements aux actions concrètes. Le ministre de l’Environnement, Murat Kurum, a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts mondiaux face à l’urgence climatique.

Selon lui, la priorité absolue sera le financement, estimé à près de 1 000 milliards de dollars pour permettre aux pays en développement d’atteindre leurs objectifs climatiques. Ce volet est jugé crucial pour réduire les inégalités face au changement climatique et accélérer la transition écologique à l’échelle mondiale.

Murat Kurum a souligné que les précédentes conférences avaient permis d’adopter des décisions importantes, mais que leur mise en œuvre restait insuffisante. « L’essentiel est de passer à l’action », a-t-il déclaré, appelant les États à concrétiser leurs engagements plutôt que de multiplier les annonces.

Le ministre a également insisté sur l’importance des contributions déterminées au niveau national (CDN), qui constituent la base des engagements climatiques de chaque pays. Il a rappelé que certains États n’avaient toujours pas soumis leurs plans, freinant ainsi les efforts collectifs.

La Turquie, qui accueillera le sommet, entend jouer un rôle moteur pour renforcer la coopération internationale, malgré un contexte mondial marqué par des conflits et des crises sécuritaires qui relèguent parfois les enjeux climatiques au second plan.

Après une rivalité avec l’Australie concernant l’organisation de cette conférence, Ankara souhaite désormais faire de la COP31 un moment clé pour relancer la dynamique mondiale en matière de climat et traduire les promesses en résultats concrets.