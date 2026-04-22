Énergie : la Russie pourrait stopper les exportations de pétrole kazakh vers l’Allemagne via Druzhba

La Russie s’apprête à interrompre les exportations de pétrole kazakh vers l’Allemagne via l’oléoduc Druzhba à partir du 1er mai, selon plusieurs sources industrielles. Cette décision, qui n’a pas été officiellement confirmée, intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Moscou et Berlin.

D’après ces sources, un nouveau calendrier d’exportation a été transmis au Kazakhstan ainsi qu’à l’Allemagne, actant l’arrêt des flux. Le Kremlin a toutefois indiqué devoir vérifier ces informations, laissant planer une incertitude sur leur mise en œuvre.

Une telle interruption renforcerait les inquiétudes sur l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne, déjà fragilisé par les bouleversements liés à la guerre en Ukraine et par les tensions actuelles au Moyen-Orient. Les flux en provenance du Kazakhstan représentaient une alternative importante aux importations russes directes.

En 2025, ces livraisons ont atteint plus de 2,1 millions de tonnes, soit environ 43 000 barils par jour, en forte hausse par rapport à l’année précédente. Au premier trimestre 2026, elles s’élevaient déjà à 730 000 tonnes.

L’impact pourrait être particulièrement significatif pour la raffinerie PCK de Schwedt, dans le nord-est de l’Allemagne. Une interruption complète représenterait environ 17 % des volumes qu’elle traite chaque année, mettant sous pression l’approvisionnement en carburant dans la région de Berlin et du Brandebourg.

Ce nouvel épisode souligne la fragilité persistante des chaînes d’approvisionnement énergétiques en Europe, où les enjeux géopolitiques continuent de peser lourdement sur les flux de pétrole et sur la sécurité énergétique du continent.