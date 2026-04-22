UE–Israël : l’Europe divisée sur une possible suspension de l’accord, Madrid pousse pour agir

L’Union européenne reste profondément divisée sur la question d’une suspension de son accord d’association avec Israël, malgré la pression exercée par plusieurs États membres, dont l’Espagne et l’Irlande. Faute de consensus, aucune décision concrète n’a été adoptée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères.

À l’initiative de Madrid, le ministre José Manuel Albares a appelé à ouvrir un débat sur la suspension, totale ou partielle, de cet accord en vigueur depuis 2000. Il a estimé que la « crédibilité de l’Europe » était en jeu face à la situation au Moyen-Orient.

Plusieurs pays ont exprimé leurs préoccupations concernant la violence des colons en Cisjordanie, la situation humanitaire à Gaza et une récente loi israélienne sur la peine de mort. Ces éléments ont alimenté les appels à une révision de la relation entre Bruxelles et Tel-Aviv.

Cependant, d’autres États membres, dont l’Allemagne, ont plaidé pour le maintien d’un dialogue constructif avec Israël. Ces divergences ont empêché l’émergence d’une position commune, illustrant les fractures au sein du bloc sur les questions de politique étrangère.

À l’issue des discussions, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a reconnu l’absence de soutien suffisant pour suspendre l’accord, tout en indiquant que les échanges se poursuivraient.

Ce débat met en lumière les difficultés de l’Union européenne à adopter une ligne unifiée face aux crises internationales. L’évolution des relations avec Israël dépendra désormais de la capacité des États membres à surmonter leurs divergences dans les semaines à venir.