Nucléaire : l’OTAN met en garde la Russie et la Chine et appelle à une coopération accrue avec Washington

L’OTAN a appelé la Russie et la Chine à faire preuve de davantage de transparence sur leurs capacités nucléaires et à renforcer leur coopération avec les États-Unis. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes autour des armements stratégiques.

L’organisation a exprimé ses inquiétudes face à la rhétorique nucléaire de Moscou et à l’utilisation de missiles dans le conflit en Ukraine, estimant que ces actions contribuent à fragiliser la stabilité internationale. La Russie, de son côté, défend sa politique en matière de dissuasion, qu’elle considère comme légitime.

Concernant la Chine, l’OTAN a exhorté Pékin à accroître la transparence de son arsenal nucléaire. Les autorités chinoises ont rejeté ces critiques, affirmant que leur capacité nucléaire reste limitée et qu’elle est destinée uniquement à des fins défensives.

Cet appel intervient à la veille d’une conférence des Nations unies consacrée à la non-prolifération nucléaire, où les grandes puissances seront attendues pour discuter des enjeux de sécurité globale. L’objectif affiché est de relancer le dialogue sur la réduction des risques liés aux armes nucléaires.

Dans ce contexte, l’OTAN insiste sur la nécessité d’une coopération internationale accrue pour éviter une escalade et préserver les équilibres stratégiques. L’alliance souligne que la transparence et le dialogue restent essentiels pour maintenir la stabilité mondiale.

Ces tensions illustrent les divisions persistantes entre les grandes puissances sur les questions de sécurité nucléaire, alors que les mécanismes de contrôle des armements sont de plus en plus mis à l’épreuve.