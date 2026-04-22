États-Unis : enquête après une collision évitée de justesse à l’aéroport JFK

L’Federal Aviation Administration a ouvert une enquête après un incident survenu à l’aéroport John F. Kennedy International Airport, où deux avions de ligne ont failli entrer en collision.

Selon les premières informations, un appareil de Republic Airways a dû effectuer une remise de gaz après avoir dévié de sa trajectoire d’approche et s’être rapproché dangereusement d’un avion de Jazz Aviation, qui était autorisé à atterrir sur une piste parallèle.

Les deux équipages ont réagi rapidement aux alertes de sécurité à bord, ce qui a permis d’éviter une collision. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé.

L’incident s’est produit dans l’un des aéroports les plus fréquentés des États-Unis, où le trafic dense impose une coordination extrêmement précise entre pilotes et contrôleurs aériens.

La FAA devra désormais déterminer les causes exactes de cet incident, notamment une éventuelle erreur humaine, un problème de communication ou une défaillance technique.

Ce type d’événement, bien que rare, souligne l’importance des systèmes d’alerte embarqués et des procédures de sécurité, qui jouent un rôle crucial pour prévenir des accidents potentiellement catastrophiques.