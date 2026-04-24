Rien ne va pour le nouveau guide iranien Mojtaba Khamenei, grièvement blessé : opérations, prothèse et chirurgie esthétique envisagée

Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien, a été grièvement blessé lors de la frappe du 28 février qui a tué son père, Ali Khamenei. Il resterait toutefois mentalement lucide et continuerait à suivre les affaires du pays, malgré des blessures importantes qui limitent fortement ses apparitions et sa capacité à communiquer.

Depuis son accession au pouvoir, Mojtaba Khamenei n’est pas apparu publiquement en vidéo et n’a pas diffusé de message audio. Ses prises de position auraient été transmises principalement par écrit, alimentant les interrogations sur son état réel et sur l’organisation du pouvoir à Téhéran.

Une jambe opérée trois fois et une prothèse attendue

L’une des jambes de Mojtaba Khamenei a été opérée à trois reprises. Il attendrait désormais une prothèse, signe de la gravité des blessures subies lors de l’attaque.

Une main aurait également été opérée. Sa récupération serait lente, mais progressive. Ces blessures compliqueraient son quotidien et contribueraient à limiter l’accès direct au dirigeant iranien.

Des brûlures au visage et aux lèvres rendent la parole difficile

Les blessures les plus visibles concerneraient le visage. Mojtaba Khamenei souffrirait de brûlures sévères au visage et aux lèvres, rendant la parole difficile. Il aura besoin, à terme, d’une chirurgie plastique.

Un accès très restreint pour des raisons de sécurité

L’accès à Mojtaba Khamenei serait extrêmement limité. Le New York Times affirme qu’il resterait essentiellement entouré de médecins et de personnels chargés de ses soins.

Cette discrétion s’expliquerait aussi par des impératifs de sécurité. Les autorités iraniennes chercheraient à éviter que ses déplacements, ses visiteurs ou ses communications permettent de localiser précisément son refuge.

Une partie des décisions aurait été déléguée aux généraux des Gardiens de la révolution. Mojtaba Khamenei resterait impliqué dans l’organisation du pouvoir, mais sans exercer l’autorité de manière aussi directe et visible que son père.

Une blessure physique devenue enjeu politique

Au-delà de l’état médical de Mojtaba Khamenei, l’enjeu est désormais politique. Son absence d’image, ses messages écrits et le rôle accru des responsables militaires nourrissent les spéculations sur la réalité du pouvoir à Téhéran.