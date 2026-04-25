Peine de mort : le pape Léon XIV appelle à son abolition face au durcissement américain

Le pape Léon XIV a condamné à nouveau la peine de mort, appelant explicitement à son abolition aux États-Unis, dans un contexte de durcissement de la politique pénale de l’administration américaine.

Dans un message adressé à une université de Chicago à l’occasion du 15e anniversaire de l’abolition de la peine capitale dans l’Illinois, le souverain pontife a rappelé que l’Église catholique considère toute vie humaine comme sacrée dès sa conception. Il a insisté sur le fait que le droit à la vie constitue le fondement de tous les autres droits.

« Une société qui protège le caractère sacré de la vie humaine est la seule à pouvoir prospérer », a-t-il déclaré, soulignant qu’un système pénitentiaire efficace pouvait garantir la sécurité publique tout en laissant place à la rédemption des condamnés.

Ces propos interviennent alors que l’administration du président Donald Trump envisage d’élargir les méthodes d’exécution au niveau fédéral, notamment en réintroduisant des procédés controversés en complément de l’injection létale.

Le pape avait déjà exprimé sa position la veille, en réponse à une question sur les exécutions en Iran, condamnant de manière générale le recours à la peine capitale. Il a réaffirmé son opposition à toute forme de mise à mort judiciaire.

Cette prise de position intervient dans un contexte international où le débat sur la peine de mort reste vif, entre États qui la maintiennent et ceux qui militent pour son abolition, notamment au nom des droits humains.