Florent Pagny cambriolés : un préjudice estimé à 320.000 euros, un suspect interpellé

Florent Pagny et son épouse Azucena ont été victimes d’un important cambriolage à leur domicile de Montfort-l’Amaury, dans les Yvelines, selon les informations rapportées par Paris Match. Les faits se sont produits le 29 décembre dernier.

D’après l’hebdomadaire, plusieurs objets de valeur auraient été dérobés sur place, notamment des bijoux, des montres ainsi que de l’argent liquide. Le montant total du préjudice est estimé à près de 320 000 euros.

Bijoux, montres et espèces emportés

Le cambriolage aurait a visé des biens particulièrement précieux appartenant au couple. Les enquêteurs ont rapidement été mobilisés afin d’identifier les auteurs présumés de ce vol d’ampleur.

À ce stade, les circonstances exactes de l’intrusion n’ont pas été précisées. On ignore notamment si le domicile était occupé au moment des faits, ainsi que la manière dont le ou les cambrioleurs seraient parvenus à pénétrer dans la propriété.

Un homme déjà connu de la justice interpellé

Toujours selon Paris Match, un homme né en 1991 a été interpellé par les forces de l’ordre. Il est soupçonné d’avoir participé au cambriolage du domicile de Florent Pagny et d’Azucena.

L’individu ne serait pas inconnu des services judiciaires. Il avait déjà été condamné en mars 2024 pour des faits similaires commis en Normandie.

Présenté à la justice, le suspect placé sous contrôle judiciaire

Le suspect a été présenté dans le cadre d’une comparution immédiate à débat différé. Dans l’attente de son procès, dont la date n’a pas encore été communiquée, il a été placé sous contrôle judiciaire.