Disney+ adapte trois chansons cultes en langue des signes

À l’occasion du mois national de l’histoire des personnes sourdes aux États-Unis, Disney Animation lance le 27 avril une initiative inédite sur Disney+. Trois titres emblématiques de ses films d’animation récents ont été entièrement repensés en langue des signes américaine : Ne parlons pas de Bruno, extrait d’Encanto, Tout réparer, issu de La Reine des Neiges 2, et Aller plus loin, tiré de Vaiana 2. Ces nouvelles versions ne se contentent pas d’ajouter des signes par-dessus les animations existantes — elles ont été entièrement retravaillées avec de nouvelles chorégraphies et de nouvelles séquences animées, pensées pour faire passer les gestes et les émotions avant les mots.

Un projet mené avec le Deaf West Theatre, des réactions enthousiastes sur les réseaux

Le projet a été porté par le réalisateur américain Hyrum Osmond, en collaboration avec le Deaf West Theatre, une compagnie de culture sourde basée à North Hollywood. Dans une publication Instagram annonçant l’initiative, Osmond déclarait : « Nous avons créé quelque chose d’exceptionnel ensemble. » Sur TikTok, la créatrice américaine Chrissy Marshall, impliquée dans le projet, a partagé des vidéos de coulisses montrant les équipes en train d’apprendre la langue des signes américaine pour adapter au mieux les paroles de ces chansons. Les réactions du public sourd et malentendant ont été majoritairement enthousiastes. Une mère de famille sourde écrivait sous l’une des vidéos : « Voir des chansons Disney en langue des signes apporte tellement de joie et de représentation. » Quelques voix plus nuancées ont toutefois pointé des limites techniques, l’un des commentateurs relevant que « tous les signes ne sont pas toujours visibles » en raison de la densité des mouvements à l’écran. Ces versions sont pour l’instant uniquement disponibles en langue des signes américaine, distincte de la langue des signes française.