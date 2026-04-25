CULTURE

« La France, c’est fini pour moi » : Boualem Sansal annonce son départ après de nouvelles polémiques

25 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
« La France, c’est fini pour moi » : Boualem Sansal annonce son départ après de nouvelles polémiques
« La France, c’est fini pour moi » : Boualem Sansal annonce son départ après de nouvelles polémiques

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a annoncé son intention de quitter la France, dans un entretien accordé à l’AFP. À 81 ans, l’auteur, récemment libéré après un an de détention en Algérie, se dit lassé et tranche : « La France, c’est fini pour moi. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays. Puis, je me tire ».

Cette prise de position intervient alors qu’il s’apprête à être intronisé à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Une distinction qu’il présente comme un soutien après une période marquée par l’épreuve carcérale et des soucis de santé persistants.

Polémiques éditoriales et rupture assumée

Au cœur des tensions, son arrivée chez Hachette Livre, maison liée à Vincent Bolloré, a suscité de vives critiques dans le monde éditorial. L’écrivain dénonce une « cabale » et rejette toute instrumentalisation politique, assurant n’avoir aucun lien avec l’industriel.

Boualem Sansal règle également ses comptes avec Gallimard, évoquant des désaccords profonds sur la gestion de son emprisonnement. Son prochain livre, attendu en juin, devrait revenir sur cette période et marquer une rupture assumée avec la France.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.