« La France, c’est fini pour moi » : Boualem Sansal annonce son départ après de nouvelles polémiques

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a annoncé son intention de quitter la France, dans un entretien accordé à l’AFP. À 81 ans, l’auteur, récemment libéré après un an de détention en Algérie, se dit lassé et tranche : « La France, c’est fini pour moi. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays. Puis, je me tire ».

Cette prise de position intervient alors qu’il s’apprête à être intronisé à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Une distinction qu’il présente comme un soutien après une période marquée par l’épreuve carcérale et des soucis de santé persistants.

Polémiques éditoriales et rupture assumée

Au cœur des tensions, son arrivée chez Hachette Livre, maison liée à Vincent Bolloré, a suscité de vives critiques dans le monde éditorial. L’écrivain dénonce une « cabale » et rejette toute instrumentalisation politique, assurant n’avoir aucun lien avec l’industriel.

Boualem Sansal règle également ses comptes avec Gallimard, évoquant des désaccords profonds sur la gestion de son emprisonnement. Son prochain livre, attendu en juin, devrait revenir sur cette période et marquer une rupture assumée avec la France.