Ukraine : Trump dit avoir échangé avec Poutine et Zelensky pour tenter d’avancer vers un accord

Le président américain Donald Trump a affirmé avoir eu de « bonnes conversations » avec son homologue russe Vladimir Poutine ainsi qu’avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

S’exprimant lors d’une interview sur la chaîne Fox News, Donald Trump a indiqué que des discussions étaient en cours pour tenter de parvenir à un accord entre les deux parties.

« Nous travaillons sur la situation en Russie et en Ukraine, et nous espérons que nous parviendrons à un accord », a-t-il déclaré, sans fournir davantage de détails sur la teneur des échanges ni sur d’éventuelles avancées concrètes.

Depuis le début du conflit, les tentatives de médiation se sont multipliées, sans déboucher jusqu’à présent sur un règlement durable. Les positions des deux camps restent profondément divergentes, notamment sur les questions territoriales et sécuritaires.

Les propos du président américain interviennent dans un contexte de tensions persistantes sur le terrain, marqué par des attaques régulières et un bilan humain toujours lourd.

Si ces contacts diplomatiques témoignent d’une volonté affichée de dialogue, aucune indication ne permet pour l’heure de conclure à une percée imminente dans les négociations.